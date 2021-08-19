Двоих жителей Сахалина приговорили к 6,5 и 7 годам колонии по делу о подготовке нападения на школу и техникум

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Первый Восточный окружной военный суд приговорил двоих жителей Сахалина Максима Пудовкина и Илью Груниса к шести с половиной и семи годам колонии общего режима соответственно по делу о подготовке нападения на школу и техникум. Об этом сообщил «Новой газете» отец одного из фигурантов.

Суд признал фигурантов дела виновными в приготовлении к теракту, а также незаконном хранении и приобретении оружия.

Пудовкин и Грунис были задержаны в марте 2020 года. На тот момент они были несовершеннолетними. Обвинения предъявили после того, как обоим фигурантам исполнилось 18 лет.

Их обвиняли в подготовке нападения на школу и горный техникум в Шахтерске и Углегорске Сахалинской области. По версии следствия, студенты техникума записали некий «Манифест» и разместили его в группе «За светлую Русь» в соцсети «Одноклассники». При обыске у них изъяли самодельные взрывные устройства и обрез ружья с патронами.

Родители подсудимых утверждали, что улики, включая оружие и взрывчатку, им подбросили.

Гособвинение просило приговорить подсудимых к девяти годам колонии каждого. Пудовкин и Грунис вину отрицали.

Пудовкина и Груниса также обвиняли в публичных призывах к терроризму и незаконном изготовлении взрывчатки, но обвинения были сняты, пишет «Новая газета». «Медиазона» в свою очередь отмечает, что ни в карточке дела на сайте суда, ни в пресс-релизе СК обвинение в незаконном изготовлении взрывчатки не упоминается.

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