Девятилетняя Алиса Теплякова, сдавшая экзамены в МГУ, будет учиться на платном отделении психологического факультета

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Девятилетняя абитуриентка МГУ Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ и дополнительные вступительные экзамены в университет, поступила на психологический факультет на платной основе.

«Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу. Мы поехали на факультет, и сегодня я подписал договор со своей стороны. От нас осталось только оплатить первый семестр, и все», — рассказал РБК отец девочки Евгений Тепляков.

В беседе с РИА Новости он добавил, что Алиса, скорее всего, будет посещать занятия в МГУ очно и проблем с общением у нее не будет. «Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому она поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены — это фантастика», — сказал Тепляков.

Алиса Теплякова с четырех лет была на домашнем обучении. В восемь лет она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. После этого девочка подала документы в МГУ. Ректор университета Виктор Садовничий заявлял, что в случае поступления Алисы Тепляковой готов прикрепить к ней индивидуального педагога-психолога, чтобы она получала высшее образование с комфортом.

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