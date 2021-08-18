В Минске пришли с обысками к журналистам агентства «БелаПАН»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Утром 18 августа в Минске начались обыски у журналистов информационного агентства «БелаПАН».

Как сообщается на сайте издания, следственные действия проходят у корреспондента Ирины Турчиной, редактора Александра Зайцева и бухгалтера Екатерины Боевой. Также на связь не выходит главный редактор «БелаПАНа» Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Обновлено. Обыски связаны с уголовным делом об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статьи 342 УК Беларуси). Сайт агентства «БелаПАН» перестал открываться.

После массовых протестов против итогов президентских выборов в Беларуси, проходивших летом и осенью 2020 года, в стране значительно усилилось давление на независимые СМИ. В частности, в Беларуси были признаны экстремистскими крупнейшее новостное издание Tut.by, новый проект его бывшей команды Zerkalo.io, а также телеканал «Белсат» и спортивный сайт Tribuna.com. В редакциях нескольких изданий прошли обыски, главреда и некоторых сотрудников белорусскоязычного медиа «Наша нива» задержали.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег