Ученые из Швейцарии насчитали в числе пи 62,8 триллиона знаков после запятой. Это мировой рекорд

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Ученые из Высшей школы прикладных наук в швейцарском Граубюндене установили мировой рекорд по вычислению . С помощью высокопроизводительного компьютера они вычислили 62 831 853 071 796 цифр после запятой.

Новое значение числа пи на 12,8 триллиона знаков больше, чем предыдущий рекорд 2020 года, когда после запятой насчитали 50 триллионов цифр.

Компьютер, получивший один терабайт оперативной памяти, завершил расчеты утром 14 августа. На вычисление числа пи понадобилось 108 дней и девять часов. Это в три с половиной раза быстрее, чем при последнем мировом рекорде 2020 года.

Новые рекорды по вычислению знаков числа пи устанавливают каждые несколько лет. Но для научных расчетов, пишет ТАСС, точное значение не так важно — его могут использовать разве что для тестирования компьютеров, алгоритмов и для исследований в математике. Для прикладных или физических вычислений не нужно знать больше нескольких сотен знаков числа пи, которые известны с XIX века.

Правка. Первоначально мы неверно сообщили, что расчеты провел суперкомпьютер. Редакция «Медузы» приносит свои извинения.

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