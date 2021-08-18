Создатели бренда «Культраб», выпускавшего одежду с «Медиазоной» и Pussy Riot, объявили об отъезде из России и перезапуске

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Команда бренда «Культраб», который выпускает одежду с высказываниями на политические и социальные темы, объявила об отъезде из России и перезапуске. Информация об этом размещена на странице «Культраба» в фейсбуке.

Мы чувствуем, что сделали вклад в распространение идеи, и продемонстрировали механики, как можно поддерживать некоммерческие организации, а также активистов, активисток и независимые проекты, — всех, кто занимаются тем, что государство не может и не хочет делать. На фоне этих событий мы стали все больше задумываться о том, куда хотим двигаться и как развиваться

Команда «Культраба» пока не раскрывает, куда уехала и как планирует развивать проект дальше. «Прямо сейчас мы разрабатываем новый формат „Культраб“ и скоро его анонсируем», — заявили представители бренда.

На сайте «Культраба» объявлена распродажа. Большинство вещей, которые сейчас есть в продаже, производиться больше не будут. В ближайшее время на сайте будут продаваться вещи дружественных «Культрабу» брендов и НКО.

«Культраб» — это бренд одежды и аксессуаров, а также сообщество активистов, художников и музыкантов. Его в 2017 году основала супружеская пара — IT-специалист Егор Еремеев и креативный продюсер Алина Музыченко. «Культраб» выпускал одежду совместно с изданием «Медиазона», панк-группой Pussy Riot, поддерживал ЛГБТ-проекты и политзаключенных.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег