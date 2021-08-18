Российские кинотеатры будут сообщать зрителям о длительности рекламы перед фильмами
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
С 1 марта 2022 года кинотеатры в России будут уведомлять зрителей о том, сколько времени длится реклама и показ трейлеров перед началом фильма. Это предусмотрено новыми правилами оказания услуг зрителям, которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Информация о длительности рекламы будет размещена в зоне касс. Предполагается, что это поможет зрителям лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.
Зрителям также будет предоставляться и другая дополнительная информация, например, «о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и с субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения».
Также новые правила разрешают кинотеатрам устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.
Действующие в настоящий момент правила оказания услуг зрителям кинотеатров были приняты более 25 лет назад.