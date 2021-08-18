Российские кинотеатры будут сообщать зрителям о длительности рекламы перед фильмами

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С 1 марта 2022 года кинотеатры в России будут уведомлять зрителей о том, сколько времени длится реклама и показ трейлеров перед началом фильма. Это предусмотрено новыми правилами оказания услуг зрителям, которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Информация о длительности рекламы будет размещена в зоне касс. Предполагается, что это поможет зрителям лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.

Зрителям также будет предоставляться и другая дополнительная информация, например, «о наличии в репертуаре кинокартин с и с субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения».

Также новые правила разрешают кинотеатрам устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Действующие в настоящий момент правила оказания услуг зрителям кинотеатров были приняты более 25 лет назад.

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