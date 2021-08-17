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Управление Следственного комитета Беларуси по Минску возбудило уголовное дело в отношении Божены Жолудь — девушки главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, найденного повешенным в Киеве 3 августа.

Жолудь, сообщает «Белта», обвиняют в призывах к массовым беспорядкам в августе 2021 года около посольства республики Беларусь в Киеве.

«Ее противоправные действия были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных telegram-каналов».

У посольства Беларуси в Киеве в августе прошла акция памяти Шишова, в которой участвовала Жолудь. На акции она, в частности, сказала: «Я вас всех прошу: перестаньте ходить с цветами, плакатами. Мирным протестом мы ничего не решим. Вчера это произошло с Виталиком ㅡ завтра произойдет с вами».

Правоохранительные органы Украины, расследующие обстоятельства гибели Шишова, выдвинули две основные версии произошедшего: самоубийство и убийство, замаскированное под суицид. Жолудь утверждала, что у Шишова не было суицидальных мыслей, но он говорил о «плохом предчувствии». Сотрудникам «Белорусского дома в Украине» и знакомым Шишов жаловался на слежку.

За призывы к массовым беспорядкам по белорусским законам грозит наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

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