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Кассир отделения Сбербанка в Москве похитил 12 миллионов и пытался уехать из России. Его задержали, а деньги вернули

Источник: ТАСС

26-летний кассир отделения Сбербанка, расположенного на Волгоградском проспекте, похитил 12 миллионов рублей наличными, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кредитной организации. Сотрудник задержан, деньги изъяты, заявили в Сбербанке, подчеркнув, что «средства клиентов не пострадали».

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, кассир после того, как похитил деньги, пытался улететь из России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

Кассир, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, признал свою вину.

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