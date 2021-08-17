ЕС заявил о готовности к диалогу с «Талибаном». Но отказался признавать движение как легитимную власть в Афганистане

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Евросоюз начнет диалог с « », чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам экстренной конференции глав МИД стран сообщества.

«Талибан выиграл войну, поэтому мы должны говорить с ними», — заявил Боррель. При этом он отдельно подчеркнул, что речь не идет о формальном признании движения законной властью в Афганистане.

По словам Борреля, первой целью ЕС прямо сейчас является обеспечение эвакуации граждан сообщества, а также афганцев, которые помогали международной коалиции, если они хотят покинуть страну.

Боррель сообщил, что до прояснения ситуации ЕС прекратит экономическую помощь Афганистану, но продолжит оказывать гуманитарную помощь.

МИД РФ 16 августа заявил, что уже наладил «рабочие отношения» с представителями «Талибана». Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов назвал талибов «более договороспособными, чем прежнее марионеточное правительство».

Из крупных стран мира о готовности построить с режимом талибов «дружественные отношения» уже заявил Китай.

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