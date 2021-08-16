Бывшего министра образования Ольгу Васильеву отстранили от руководства попечительским советом Российской академии образования

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Президент России Владимир Путин освободил экс-министра образования Ольгу Васильеву от должности председателя попечительского совета Российской академии образования ( ). Указ об этом опубликован на официальном интернете портале правовой информации.

Причины отставки Васильевой в нем не приводятся.

Ольга Васильева была министром образования в 2016-2018 годах. В 2018 году Минобразования разделили на два ведомства: министерство науки и высшего образования, а также министерство просвещения, которое возглавила Васильева.

После отставки Дмитрия Медведева с должности премьер-министра в январе 2020 года Васильева не попала в новый состав правительства. В марте 2020-го Путин назначил ее председателем попечительского совета РАО на пять лет.

В мае 2021 года академии РАО выступили против расширения полномочий попечительского совета. Они также были недовольны тем, что теперь полноправным членом РАО можно стать, минуя ступень «член-корреспондент».

Вскоре после этого Васильева стала академиком РАО, а в июне 2021-го была избрана президентом академии сроком на пять лет. Она была единственным зарегистрированным кандидатом на выборах. При этом на сайте РАО Васильева названа исполняющей обязанности президента.

«Медуза» ранее писала о связях Васильевой с издательством «Просвещение», которое выпускает практически все школьные учебники в России. Противники Васильевой в РАО предполагали, что она стала президентом академии, чтобы получить контроль над экспертизой учебников.

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