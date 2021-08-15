В России четвертый день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса

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За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 816 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Днем ранее сообщалось о 819 умерших от ковида, что стало новым рекордом суточной смертности с начала пандемии. В общей сложности от инфекции в стране умерли 170 499 человек.

По состоянию на утро 15 августа в стране выявлены 21 624 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 600 836 человек.

Выздоровели 5 884 316 человек, в том числе 16 426 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.