В Турции после пожаров начались наводнения. За несколько дней погибли больше 40 человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

40 человек погибли из-за наводнений в северных провинциях Турции, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Обновлено. Число погибших из-за наводнений в Турции возросло до 44.

Наводнения на севере Турции начались на этой неделе после ливней. Более двух тысяч человек были эвакуированы; более 300, по неофициальным данным, считаются пропавшими без вести. В результате наводнений было разрушено пять мостов, заблокированы дороги, несколько населенных пунктов остались без электричества.

В конце июля, в южных провинциях Турции, где находится большинство курортов, начались лесные пожары. Ответственность за поджоги на себя взяла группировка «Дети огня», связанная с . В результате пожаров погибли девять человек. На этой неделе власти Турции сообщили, что потушили пожары.

Природные пожары в Турции

Эта фотография стала символом кризиса с лесными пожарами в Турции Вот история создания этого кадра

Природные пожары в Турции

Эта фотография стала символом кризиса с лесными пожарами в Турции Вот история создания этого кадра

На этой неделе группа экспертов ООН опубликовала доклад о климате. В докладе эксперты заявили, что последние пять лет были самыми жаркими в истории метеорологических наблюдений и что из-за глобального потепления природные катаклизмы будут случаться все чаще. Многие изменения климата уже не остановить, но потепление можно замедлить, если начать сокращение выбросов прямо сейчас, утверждают эксперты.

Доклад ООН об изменении климата

Многие изменения климата уже необратимы. Но дальше может быть еще хуже ООН опубликовала 1300-страничный доклад о глобальном потеплении — вот его выводы

Доклад ООН об изменении климата

Многие изменения климата уже необратимы. Но дальше может быть еще хуже ООН опубликовала 1300-страничный доклад о глобальном потеплении — вот его выводы

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег