В Турции после пожаров начались наводнения. За несколько дней погибли больше 40 человек
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40 человек погибли из-за наводнений в северных провинциях Турции, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Обновлено. Число погибших из-за наводнений в Турции возросло до 44.
Наводнения на севере Турции начались на этой неделе после ливней. Более двух тысяч человек были эвакуированы; более 300, по неофициальным данным, считаются пропавшими без вести. В результате наводнений было разрушено пять мостов, заблокированы дороги, несколько населенных пунктов остались без электричества.
В конце июля, в южных провинциях Турции, где находится большинство курортов, начались лесные пожары. Ответственность за поджоги на себя взяла группировка «Дети огня», связанная с Рабочей партией Курдистана. В результате пожаров погибли девять человек. На этой неделе власти Турции сообщили, что потушили пожары.
На этой неделе группа экспертов ООН опубликовала доклад о климате. В докладе эксперты заявили, что последние пять лет были самыми жаркими в истории метеорологических наблюдений и что из-за глобального потепления природные катаклизмы будут случаться все чаще. Многие изменения климата уже не остановить, но потепление можно замедлить, если начать сокращение выбросов прямо сейчас, утверждают эксперты.