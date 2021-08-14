ISU разработал правила участия трансгендерных людей в соревнованиях по фигурному катанию и конькобежному спорту

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Международный союз конькобежцев (ISU) разработал правила участия трансгендерных людей в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Они были опубликованы на сайте союза накануне.

Трансгендерные мужчины могут участвовать в мужских соревнованиях без ограничений. При этом они не могут соревноваться с женщинами после того, как начали гормональную терапию в рамках трансгендерного перехода.

Трансгендерные женщины допускаются к женским соревнованиям, если их общий уровень тестостерона был ниже пяти наномоль на литр в течение года до первого соревнования в новой категории.

Для перехода из одной соревновательной категории в другую спортсмен должен предоставить ISU письменное заявление о своей гендерной идентичности. При необходимости вернуться в свою первоначальную категорию он сможет не раньше чем через четыре года.

«Условия допуска, установленные в этих правилах, основаны исключительно на стремлении гарантировать справедливость и безопасность в спорте», — заявил Международный союз конькобежцев.

Олимпийские игры в Токио стали первой Олимпиадой с участием трансперсоны. На них выступила трансгендерная штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Ее выступление оказалось неудачным.

В начале августа Международный олимпийский комитет потребовал разъяснений из-за оскорбления Хаббард и британского прыгуна в воду Тома Дэйли, который является открытым гомосексуалом, в ток-шоу на Первом канале и «России 1».

Подробнее о Лорел Хаббард

На Олимпиаде впервые выступит трансгендерный человек — штангистка Лорел Хаббард Она добилась успеха в большом спорте уже после трансперехода. Ее участию в соревнованиях не раз пытались помешать

Подробнее о Лорел Хаббард

На Олимпиаде впервые выступит трансгендерный человек — штангистка Лорел Хаббард Она добилась успеха в большом спорте уже после трансперехода. Ее участию в соревнованиях не раз пытались помешать

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