Главврача больницы, где из-за прорыва кислородной трубы погибли пациенты, отправили под домашний арест. Он предупреждал о проблемах с кислородом

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Суд во Владикавказе отправил под домашний арест Владимира Плиева — главного врача местной больницы скорой помощи, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты. Об этом сообщает ТАСС.

9 августа во владикавказской больнице прорвало кислородную трубу, питающую реанимационное отделение. В результате погибли пациенты с коронавирусом, подключенные к аппаратам ИВЛ. Изначально сообщалось о смерти девяти пациентов. Позднее стало известно, что умерли 11 человек. Но власти Северной Осетии заявили, что смерть двух пациентов не связана с аварией.

Плиева задержали 10 августа по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее Минздрав Северной Осетии сообщил, что в начале июля главврач обращался в ведомство с просьбой о строительстве второй линии подачи кислорода в больнице, на это было выделено 800 тысяч рублей.

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