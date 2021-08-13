Жителя Кирова заподозрили в угрозах прокурору, которая выступала против условного срока Навальному
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Жителя Кирова задержали по делу об угрозах прокурору из процесса о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный. Об этом сообщил Следственный комитет.
По версии следствия, прокурор получила по интернету «угрозы убийством и причинением вреда здоровью».
На допросе подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений.
Суд по замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» прошел в феврале.
Сторону обвинения в процессе представляла прокурор Екатерина Фролова. Она требовала отправить Навального в колонию. Ранее сообщалось, что Фроловой предоставили государственную защиту.
С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен провести в колонии два с половиной года.