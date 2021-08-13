Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Самый богатый и самый бедный регионы России отличаются по уровню покупательной способности в 4,6 раза. Такой результат получили «Ведомости», составившие рейтинг субъектов федерации по так называемому .

Стоимость продуктов для приготовления борща в первом полугодии 2021 года в среднем по России составила 293 рубля, что на 9% превысило показатель первого полугодия 2020 года. В среднем по России житель страны может сварить 102 блюда на четырех человек — как отмечают «Ведомости», это минимальный показатель за пять лет.

Богатейшими регионами по «индексу борща» стали Ямало-Ненецкий (230 порций) и Ненецкий (204 порции) автономные округа, а также Москва (179). Беднейшими — Тува (50), Ингушетия (56) и Калмыкия (59).

В целом по России за год, согласно «индексу борща», покупательная способность упала у жителей 64 регионов.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег