Ямало-Ненецкий автономный округ оказался самым богатым регионом России по «индексу борща». Самая бедная — Тува
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Самый богатый и самый бедный регионы России отличаются по уровню покупательной способности в 4,6 раза. Такой результат получили «Ведомости», составившие рейтинг субъектов федерации по так называемому «индексу борща».
Стоимость продуктов для приготовления борща в первом полугодии 2021 года в среднем по России составила 293 рубля, что на 9% превысило показатель первого полугодия 2020 года. В среднем по России житель страны может сварить 102 блюда на четырех человек — как отмечают «Ведомости», это минимальный показатель за пять лет.
Богатейшими регионами по «индексу борща» стали Ямало-Ненецкий (230 порций) и Ненецкий (204 порции) автономные округа, а также Москва (179). Беднейшими — Тува (50), Ингушетия (56) и Калмыкия (59).
В целом по России за год, согласно «индексу борща», покупательная способность упала у жителей 64 регионов.
Индекс упал в большинстве регионов России в первом полугодии 2021 г. по сравнению с тем же периодом 2020 г. в среднем на 4%. Сильнее всего он проседал там, где одновременно снижались доходы граждан и росли цены. Например, рекорд у Севастополя — покупательная способность стала меньше на 14%.