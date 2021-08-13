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Генпрокуратура потребовала ужесточить приговор Любови Соболь, запретив ей выезжать из Москвы. Но она уже уехала из России

Источник: Интерфакс

Генпрокуратура РФ обжаловала приговор юристу ФБК Любови Соболь по «санитарному делу».

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции в январе 2021 года. Кроме того, суд запретил Соболь выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

Теперь, как сообщили «Интерфаксу» в суде, прокуратура просит ужесточить приговор, запретив Соболь покидать пределы Москвы. То есть из приговора предлагают исключить указание на территорию Московской области, пояснили в суде.

8 августа стало известно, что Любовь Соболь покинула территорию России. Источник «Интерфакса» сообщал, что она выехала в Стамбул. Сама Соболь пока не комментировала эту информацию.

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