Аэропорт Шереметьево договорился о покупке туроператора «Библио-глобус»

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Аэропорт Шереметьево подписал соглашение о намерениях о покупке 75% ООО «Туроператор БГ» — основного юридического лица «Библио-Глобуса», сообщает РБК. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце сентября. Ее финансовые условия не разглашаются.

В 2019 году «Библио-Глобус» намеревалась купить британская Thomas Cook Group, считающаяся старейшим туроператором в мире. Компания была готова заплатить за российский актив первый взнос в размере 10 миллионов долларов, а максимально, при достижении определенных показателей по операционной прибыли, — 150 миллионов долларов. Однако осенью 2019-го Thomas Cook Group пришлось объявить о принудительной ликвидации из-за долгов.

Источник РБК утверждает, что Шереметьево заплатит за «Библио-Глобус» больше, чем предлагал Thomas Cook.

«Библио-Глобус» основали в 1994 году супруги Юлия и Александр Туголуковы. Компания считается крупнейшим российским оператором внутреннего туризма. В 2019 году «Библио-Глобус» заняла 117-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Выручка компании оценивалась в 99,1 миллиарда рублей. В 2019-м услугами «Библио-Глобуса» воспользовались 3,6 миллиона человек, в пандемийном 2020-м число клиентов упало вдвое — до 1,8 миллиона человек.

Осенью 2020 года сообщалось, что совладелицей одной из фирм, входящих в группу компаний «Библио-Глобус», является Елена Петухова — жена главы следственного управления ФСБ генерал-лейтенанта Василия Петухова. В самой компании это не комментировали.

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