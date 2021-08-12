В Воронеже произошел взрыв в автобусе. Пострадали не менее 12 человек

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В рейсовом автобусе в Воронеже произошел взрыв. По предварительным данным, в результате пострадали 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи. «Интерфакс» со ссылкой на Центр медицины катастроф пишет о 14 пострадавших,

Одной из пострадавших в результате взрыва оторвало голени. Она находится в крайне тяжелом состоянии, рассказали на станции скорой помощи. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

СМИ опубликовали видео с человеком, которого назвали водителем автобуса Алексеем Олейниковым. Он заявил, что взрыв произошел, когда автобус стоял на остановке. «Выезжаю — хлопок, стекла, дым, я ничего не понял, что произошло», — сказал он.

Источник «Интерфакса» в воронежских службах транспортного надзора назвал причиной взрыва неисправность газового оборудования. «По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сказал собеседник агентства, отметив, что баллоны были установлены кустарным способом.

При этом, как пишет Baza, водитель автобуса заявил, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Представитель компании-перевозчика сказал РИА Новости, что у них все автомобили дизельные.