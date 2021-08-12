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В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 27 миллиардов долларов, пишет газета «Ведомости», изучившая данные Федеральной таможенной службы.

Секретный экспорт вернулся к допандемийным значениям. 20 миллиардов долларов, или 74% от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа. «Ведомости» связали рост с тем, что в 2020 году поставки сократились из-за пандемии и теплой зимы. Основными получателями газа в 2021 году стали Германия (4,9 миллиарда), Турция (2,7 миллиарда) и Италия (1,8 миллиарда).

Второе место по объему секретного экспорта у продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения. Их продажи в первом полугодии 2021 года выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 4,7 миллиарда долларов.

Скрытый оборонный экспорт включает самолеты, оружие и боеприпасы — продажи по этим категориям составили 4,6 миллиарда долларов. Сравнительно небольшую часть заняли продажи танков и БТР (60 миллионов долларов), а также гражданских судов и военных кораблей (78 миллионов).

Крупнейшими получателями оборонного экспорта стали Чехия (683 миллиона долларов), Алжир (603 миллиона), Китай (488 миллионов), ОАЭ (401 миллион) и Индия (205 миллионов).

Секретный импорт в первом полугодии 2021 года вырос на 40% — с 4,8 миллиарда до 6,8 миллиарда долларов. В основном в Россию импортировали гражданские самолеты и детали к ним из США, Франции и Канады. «Ведомости» подсчитали, что в допандемийном 2019 году в парк российских авиакомпаний приняли 87 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, в 2020 году — 41 самолет, а за январь-июль 2021 года — уже 58.

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