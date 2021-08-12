Подполковника ФСБ из Краснодара заподозрили в получении взяток от бизнесмена машинами, квартирами и канализационной сетью

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В Краснодаре задержан подполковник ФСБ Александр Кубрак, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и получении взяток в особо крупном размере.

Как пишет «Коммерсант», на военного, отвечавшего за обеспечение безопасности в топливно-энергетическом комплексе региона, пожаловался местный предприниматель Алексей Мирошников — владелец компаний «Аксой», «Актон», «Форест» и «СетьЭнерго», которые торгуют электроэнергией и обеспечивают работу электрических сетей.

По данным следствия, с конца 2013 года Кубрак потребовал от Мирошникова выплачивать ежемесячно по 500 тысяч рублей, гарантируя, что бизнесмен не станет фигурантом уголовных дел и получит преференции от ОАО «Кубань-Энерго». Мирошников согласился.

Позже размер взяток вырос до миллиона рублей в месяц. Также подполковник заставил ввести в состав учредителей ООО «Аксой» свою знакомую Марину Литвинову и оформить на нее 30% в уставном капитале общества. Затем этот пакет был обменян на 51% в ООО «СетьЭнерго».

Кроме того, бизнесмен передал Кубраку машины Audi A5, Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery, а также оформил на его представителей квартиры в жилищных комплексах «Фонтаны» и «Дом на Школьной» в Краснодаре.

Летом 2020 года подполковник ФСБ потребовал уступить ему канализационную сеть, проходящую в Прикубанском округе Краснодара — ее продали представителю Кубрака за 2,7 миллиона рублей при стоимости около 70 миллионов рублей.

В общей сложности, по данным следствия, Кубрак получил от Мирошникова за семь лет различное имущество и деньги на сумму 110 миллионов рублей.

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