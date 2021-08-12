ФБК: бывшая теща члена ЦИК Антона Лопатина зарабатывает на контрактах с ЦИК

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Фонд борьбы с коррупцией ( ) Алексея Навального выпустил расследование про члена Центризбиркома Антона Лопатина, отвечающего за государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» и электронное голосование.

Как пишет ФБК, Лопатин связан со спикером Госдумы Вячеславом Володиным: был его помощником в Госдуме, а также директором компании «Инвест Холдинг», принадлежащей родственникам Володина. В состав ЦИК Лопатин вошел в феврале 2021 года.

По данным ФБК, бывшая теща Лопатина, 71-летняя Мария Лопухова — совладелица фирмы «Медиапрофи», среди учредителей которой раньше была предполагаемая жена Володина Яна Полякина. Эта фирма как минимум в 2015-2018 годах зарабатывала на контрактах с ЦИК, в том числе связанных с ГАС «Выборы».

Кроме того, Лопухова является акционером компании «Информационные системы», которая также заключала контракты с ЦИК и его дочерними структурами по меньшей мере в 2012-2017 годах, следует из данных ФБК. Всего фонд обнаружил таких контрактов на 150 миллионов рублей.

Также ФБК рассказал про недвижимость семьи Лопатина. Сам член ЦИК, согласно декларации, владеет 100-метровой квартирой и гаражом. На его мать, 68-летнюю Виту Лопатину, записан 900-метровый дом в поселке «Кунцево-9» прямо за МКАД. Кроме того, она владеет 93-метровой квартирой в жилом комплексе «Нежинский ковчег» возле природного заказника «Долина реки Сетунь». Это жилье расположено по соседству с квартирой самого Лопатина.

Читайте также

ФБК рассказал про бизнес и недвижимость семьи Вячеслава Володина. А еще про самолет, на котором он регулярно летает в Саратов

Читайте также

ФБК рассказал про бизнес и недвижимость семьи Вячеслава Володина. А еще про самолет, на котором он регулярно летает в Саратов

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег