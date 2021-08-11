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В Ленинградской области задержали двоих братьев, которые сбежали из суда через окно

Источник: РИА Новости

В Ленинградской области задержаны двое братьев, которые сбежали из здания суда в Выборге после оглашения приговора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Полицейские задержали братьев в небольшом городе Сертолово, расположенном недалеко от Петербурга.

МВД МЕДИА

Побег был совершен накануне. Двое братьев, обвиненных в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством, дождались оглашения приговора, после чего выпрыгнули в окно и сбежали.

Братьев зовут Михаил и Николай Мигутины, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Первый из них накануне был приговорен к одному году колонии строгого режима, второй — к двум с половиной годам колонии строгого режима.

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