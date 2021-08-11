В Германии задержали британца, подозреваемого в работе на российскую разведку

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Гражданин Великобритании Дэвид С. задержан в Потсдаме по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщает генпрокуратура Германии.

По данным ведомства, подозреваемый работал в посольстве Великобритании в Берлине и был завербован иностранной разведкой не позднее ноября 2020 года. Как минимум один раз он передал документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы, утверждает прокуратура. За это он получил вознаграждение наличными, их сумма не раскрывается.

Поимка подозреваемого в шпионаже стала результатом совместного расследования Германии и Великобритании. По месту проживания и работы Дэвида С. проведены обыски. 11 августа суд выберет меру пресечения для подозреваемого.

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