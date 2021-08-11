Роскомнадзор отменил блокировку сайта для художников и фотографов DeviantArt

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Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt после того, как его владельцы удалили запрещенный контент с ресурса. Об этом сообщается на сайте ведомства 11 августа.

Ранее РКН направлял администрации сайта жалобу на размещенные там «материалы, демонстрирующие способы и призывающие к суициду, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств». 3 августа, когда истек срок требований РКН об удалении материалов, доступ к сайту на территории России ограничили.

DeviantArt — это коммерческая онлайн-галерея, основанная в США в 2000 году. Считается одним из самых крупных порталов для художников, иллюстраторов, фотографов и писателей.

Ранее Роскомнадзор выявлял запрещенную информацию и временно ограничивал доступ к таким популярным ресурсам, как музыкальный портал Genius.com, фотобанк Shutterstock.com, электронная библиотека Scribd.com и архив интернет-сайтов Archive.org.

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