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Роскомнадзор отменил блокировку сайта для художников и фотографов DeviantArt

Источник: Роскомнадзор

Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt после того, как его владельцы удалили запрещенный контент с ресурса. Об этом сообщается на сайте ведомства 11 августа.

Ранее РКН направлял администрации сайта жалобу на размещенные там «материалы, демонстрирующие способы и призывающие к суициду, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств». 3 августа, когда истек срок требований РКН об удалении материалов, доступ к сайту на территории России ограничили.

После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме.

Роскомнадзор

DeviantArt — это коммерческая онлайн-галерея, основанная в США в 2000 году. Считается одним из самых крупных порталов для художников, иллюстраторов, фотографов и писателей.

Ранее Роскомнадзор выявлял запрещенную информацию и временно ограничивал доступ к таким популярным ресурсам, как музыкальный портал Genius.com, фотобанк Shutterstock.com, электронная библиотека Scribd.com и архив интернет-сайтов Archive.org.

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