«Реально нет слов». В России и Беларуси начали продавать футболки с надписями в поддержку людей с дислексией

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Бренд дизайнерской одежды ZNWR и инициатива поддержки людей с дислексией Dyslexia Community выпустили лимитированную линейку футболок «Дислексия — это возможности» с надписями, посвященными дислексии.

Дислексия — расстройство, при котором человеку сложно распознавать слова и правильно писать, хотя его интеллект не нарушен. Такие люди могут казаться окружающим рассеянными, глупыми, ленивыми, в частности, потому что пишут с ошибками. Однако в действительности все дело в их расстройстве.

Ариша Гундер, ювелир из Минска KANAPLEV+LEYDIK

В продаже есть футболки с надписями «Не жизнь, а работа над ошибками», «Реально нет слов» и «Ничего не понятно, но очень интересно». Их можно приобрести в магазинах ZNWR в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Минске и через инстаграм бренда.

Для поддержки проекта дуэт KANAPLEV+LEYDIK снял фото людей с дислексией, успешных в своей профессии. А режиссер Анастасия Самойлович сняла с ними видео.

Дислексия — это возможности dslxcommunity

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег