В Иркутской области задержали четырех сотрудников интерната по делу об истязании воспитанников

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Четверо сотрудников коррекционной школы-интерната в поселке Квиток Тайшетского района Иркутской области задержаны по подозрению в применении физической силы к детям.

Как сообщает СК, 5 августа несколько воспитанников интерната пожаловались в полицию на избиения персоналом. По словам подростков, причиной побоев стало то, что они самовольно ушли из интерната.

По данным прокуратуры, телесные повреждения зафиксированы у одного подростка и двух 16-летних девушек.

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий ( ), неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ( ) и истязаниях ( ).

Среди задержанных в рамках расследования — заместитель директора интерната по воспитательной работе, двое воспитателей и медсестра.

Все они уже отстранены от своих должностей.