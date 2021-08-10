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В Иркутской области задержали четырех сотрудников интерната по делу об истязании воспитанников

Источник: СК РФ

Четверо сотрудников коррекционной школы-интерната в поселке Квиток Тайшетского района Иркутской области задержаны по подозрению в применении физической силы к детям.

Как сообщает СК, 5 августа несколько воспитанников интерната пожаловались в полицию на избиения персоналом. По словам подростков, причиной побоев стало то, что они самовольно ушли из интерната.

По данным прокуратуры, телесные повреждения зафиксированы у одного подростка и двух 16-летних девушек. 

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК), неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК) и истязаниях (статья 117 УК).

Среди задержанных в рамках расследования — заместитель директора интерната по воспитательной работе, двое воспитателей и медсестра.

Все они уже отстранены от своих должностей.