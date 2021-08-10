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Суд оштрафовал жительницу Сыктывкара по делу об организации митинга в поддержку Навального в трех городах. В день акции она сидела дома со сломанной ногой

Источник: Юлия Посевкина

Городской суд Сыктывкара признал местную общественницу Юлию Посевкину виновной в том, что она организовала в Москве, Петербурге и Сыктывкаре несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального, прошедшую 21 апреля. Посевкина сообщила во «ВКонтакте», что ее оштрафовали на 10 тысяч рублей. В карточке дела на сайте суда решение не опубликовано.

21 апреля полиция Сыктывкара пришла домой к Посевкиной перед началом акции за Навального. В отношении нее составили административный протокол об организации акции протеста из-за репоста записи из сообщества «Алексей Навальный» в ВК, писало издание «7×7».

Юлия Посевкина говорила, что акция 21 апреля стала единственным митингом за последние годы, на который она не смогла пойти, поскольку сломала ногу и не могла выйти из дома без посторонней помощи.

Суд первой инстанции отказался наказывать Посевкину, после чего полиция подала апелляционную жалобу, которую в итоге удовлетворили.

Об акции 21 апреля

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