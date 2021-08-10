МЧС разработает «карту спасения» для каждой модели автомобиля
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В России разрабатывается национальный стандарт по так называемым картам спасения для всех автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
«Карта спасения» — инструкция, которая будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии.
«Она позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим», — сообщили во ВНИИ ГОЧС.
Необходимость разработки таких инструкций возникала из-за того, что на дорогах появляется все больше транспортных средств, использующих новые технологии, например гибридных автомобилей и электромобилей. Их конструктивные особенности не всегда известны спасателям, что затрудняет проведение аварийно-спасательных работ, а также может создавать угрозу для жизни их участников.
Когда планируется закончить разработку «карт спасения» и внедрить их, во ВНИИ ГОЧС не уточнили.
В 2020 году в России произошло более 145 тысяч ДТП, в которых погибли или пострадали люди.
По состоянию на 1 января 2021 года, сообщал «Автосат», в России было зарегистрировано около 60 миллионов транспортных средств, в том числе 45 миллионов легковых машин.