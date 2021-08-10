«Коммерсант»: правительство «внезапно» задумалось о приватизации оператора карт «Мир»

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Министерство финансов России начало обсуждать с участниками рынка вопрос о приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы . Об этом со ссылкой на источники в Минфине и на финансовом рынке сообщила газета «Коммерсант», отметившая, что обсуждение началось «внезапно».

Источники издания в Минфине рассказали, что по этому вопросу пока мало конкретики, но «есть принципиальное понимание, что это нужно делать». Сейчас идет разработка концепции, говорят собеседники газеты. Официально в Минфине это не комментировали.

По данным источников «Коммерсанта», сейчас есть два варианта приватизации. В первом случае Центробанк, который владеет 100% НСПК, передаст 50% плюс 1 акция системы правительству, а остальное поделит «между системно значимыми участниками платежного рынка». Во втором случае предлагается приватизировать 100% компании в рамках .

Источники издания утверждают, что тему приватизации НСПК поднял замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров. В пресс-службе ФАС ответили, что служба не участвует в обсуждении приватизации системы.

В Центробанке России сообщили, что отдельные представители рынка периодически поднимают вопрос приватизации НСПК, но сейчас ЦБ не обсуждает это с Минфином. В Банке России добавили, что на горизонте трех-пяти лет изменений в акционерной структуре НСПК не планируется.

В НСПК отказались от комментариев.

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