В Германии из-за наводнений погибли трое выходцев из России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Трое россиян погибли в результате наводнений в Германии, сообщил газете «Известия» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«По последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ», — сказал дипломат. Он принес соболезнования семьям погибших.

В середине июля реки в Германии вышли из берегов из-за ливней. Наводнение затронуло десятки тысяч домов. Из-за разгула стихии в стране погибли больше 180 человек, из них больше 140 — в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще 70 человек пропали без вести.