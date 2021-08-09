Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Боевики движения 8 августа захватили город Кундуз на северо-востоке Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Кундуз — стратегически важный город, поскольку находится на пути к провинциям, богатым полезными ископаемыми. По разным оценкам, в городе проживают от 270 тысяч до 375 тысяч человек.

Боевики захватили ключевые правительственные здания в Кундузе. Под контролем афганских сил безопасности остались аэропорт и военная база, откуда военные сопротивляются талибам, рассказал местный депутат Амруддин Вали.

Представитель талибов сообщил, что движение захватило значительную часть провинции и находится недалеко от аэропорта. Силы безопасности Афганистана обещают начать крупномасштабную операцию, чтобы вернуть потерянные территории.

Под контролем талибов находятся пять столиц провинций Афганистана (всего в стране 34 провинции). 6 августа "Талибан" захватил первую столицу провинции за многие годы — город Зарандж, административный центр Нимроза, недалеко от границы с Ираном. На другой день, 7 августа, ожесточенные бои прошли в городе Шеберган, центре провинции Джаузджан, у границы с Туркменистаном. Талибы заявили о захвате этой провинции.

За один день, 8 августа, талибы захватили столицы трех провинций в Афганистане. Помимо Кундуза это Сари-Пуль на севере страны и Талокан, столица провинции Тахар на северо-востоке, пишет Reuters, ссылаясь на местные власти.

В Афганистане на фоне вывода американских войск движение «Талибан» начало наступление на позиции правительственных сил, и сейчас контролирует большую часть территории страны. Талибы захватили десятки районов и несколько пограничных переходов, в том числе на границе с Таджикистаном. На минувшей неделе США усилили авиаудары по позициям талибов, пытаясь остановить наступление боевиков.

Власти США намерены к 11 сентября вывести все войска из Афганистана. Американцы находятся в стране с 2001 года.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег