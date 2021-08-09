«Коммерсант»: вакцинация привела к дефициту доноров крови в нескольких регионах России

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В нескольких регионах России возникла нехватка доноров крови из-за массовой прививочной кампании против коронавируса, сообщает «Коммерсант».

О нехватке донорской крови изданию рассказали сотрудники служб крови Ставропольского и Пермского краев, Ростовской, Томской и Ульяновской областей, а также Петербурга и Крыма. Еще заявили, что дефицита донорской крови нет.

Директор Центра крови России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова считает, что трудности связаны с вакцинацией от коронавируса. Она рассказала, что потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой, а также в течение месяца после получения второго компонента вакцины. «В первую очередь это необходимо для здоровья самих доноров», — объяснила она.

Голосова отметила, что в ФМБА нет дефицита компонентов крови, которые выдают больницам, но есть сложности с пополнением запасов.

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