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Москва стала лидером по зарплатному неравенству в России, показало международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эти результаты цитирует ТАСС.

В Москве наименее оплачиваемые 10% сотрудников после вычета налогов получают около 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые 10% — 357,5 тысячи рублей, то есть в 17,9 раза больше. Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Москвы составляет 98,2 тысячи рублей.

На втором месте по уровню неравенства зарплат находится Петербург, где самые низкооплачиваемые сотрудники зарабатывают 16,6 тысячи рублей, а высокооплачиваемые — 211,5 тысячи рублей (разница в 12,7 раза). На третьем месте Московская область, где зарплаты отличаются в 12 раз: 14,4 тысячи против 173,1 тысячи рублей.

В пятерку регионов с самой высокой разницей в зарплатах также вошли Тюменская область (14,1 тысячи против 146,6 тысячи рублей) и Сахалинская область (25,5 тысячи рублей против 266,2 тысячи рублей). В обоих случаях размер зарплат отличается в 10,4 раза.

Наименьшая разница в зарплатах отмечена в Туве (16,3 тысячи против 95,6 тысячи, разница в 5,9 раза), а также в Алтайском крае (11,7 тысячи против 76,8 тысячи рублей, разница в 6,6 раза) и Карелии (17,1 тысячи против 112,4 тысячи рублей, разница в 6,6 раза).

В целом в России зарплаты 10% самых высокооплачиваемых в 13,5 раза выше зарплат 10% наиболее низкооплачиваемых специалистов: 164,7 тысячи рублей против 12,2 тысячи рублей.

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