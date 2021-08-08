Власти Якутии предложили «вырубить все близлежащие леса» у поселков, которым угрожают пожары. А затем назвали это технической ошибкой

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Правительство Якутии назвало ошибочным сообщение своей пресс-службы о том, что глава региона Арсен Николаев поручил вырубать леса возле населенных пунктов, которым угрожают пожары. Об этом РБК сообщил глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций правительства Якутии Василий Амбросьев.

8 августа на официальном портале Якутии появилось сообщение о том, что глава Якутии поручил первому зампредседателя правительства региона Дмитрию Садовникову «дать указание главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, в рамках режима ЧС в регионе вырубить вокруг населенных пунктов все близлежащие леса». Об этом сообщили многие российские СМИ.

Спустя некоторое время на официальном портале исправили сообщение. Теперь в нем говорится, что «дано поручение очистить от сухостоя и поваленных деревьев все вокруг поселков».

«В первоначальном тексте была ошибка в передаче информации от пресс-службы. Мы ее оперативно исправили», — сказал Амбросьев РБК. В беседе с РИА Новости он сообщил, что «пресс-служба допустила техническую ошибку в передаче информации».

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров. По состоянию на 8 августа в регионе зафиксировано 155 очагов лесных пожаров. 7 августа лесной пожар уничтожил 31 жилой дом в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии. В шести районах региона лесные пожары находятся на подступах к населенным пунктам. 8 августа власти начали эвакуацию жителей якутских сел Кальвицы и Харыялах, которым угрожают пожары.

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