Министерство цифрового развития предложило собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга

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Министерство цифрового развития РФ предложило идентифицировать с помощью водителей такси, а также пользователей каршеринга, которые берут автомобили в краткосрочную аренду до 24 часов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном ведомством.

Министерство определило в документе случаи обработки биометрических персональных данных. Ведомство предложило собирать биометрию в том числе для прохода на территорию организаций финансового рынка и участия в собрании гражданско-правового сообщества.

Если правительство одобрит эти предложения, то нововведения вступят в силу 1 января 2022 года.

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