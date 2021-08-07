В «Векторе» рассказали о российском «суперспредере», заразившем ковидом 1500 человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В России один носитель коронавирусной инфекции заразил сразу 1,5 тысячи человек, рассказал ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Это, по словам Семенова, максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране. В каком регионе был зафиксирован этот случай, представитель «Вектора» не уточнил.

В среднем, рассказал он, один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при — от пяти до шести человек.

Шанс стать суперраспространителем (или, как их еще называют, суперспредером), подчеркнул Семенов, есть у любого человека, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические правила.

«Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», — сказал он, добавив, что «вклад супераспространителей в заражение людей достаточно велик».

Институт «Вектор» — разработчик и производитель одной из зарегистрированных в России вакцин — «ЭпиВакКороны». К эффективности «ЭпиВакКороны» есть вопросы. Участники клинического исследования этой вакцины опубликовали открытое письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором усомнились в эффективности препарата.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег