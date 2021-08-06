Выдача ипотечных кредитов в июле упала на 21%. После изменения условий программы льготной ипотеки

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В июле российские банки выдали ипотечных кредитов на 436,7 миллиарда рублей, что на 20,8% меньше, чем в июне, сообщает РБК, ссылаясь на предварительные данные аналитической компании Frank RG.

Издание отметило, что в 2021 году объем выданных ипотечных кредитов был ниже 500 миллиардов рублей только в январе и феврале, когда традиционно наблюдается сезонное снижение, а также в мае — из-за большого количества выходных дней.

РБК связало снижение в июле с тем, что в России изменили условия программы льготной ипотеки, которая действует с апреля 2020 года. Раньше льготную ипотеку выдавали под 6,5% годовых на покупку квартир в новостройках стоимостью до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, и до шести миллионов — для остальных регионов. С 1 июля по предложению президента России Владимира Путина ставку льготной ипотеки подняли до 7%, а лимит снизили до трех миллионов рублей для всех регионов.

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