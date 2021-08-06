В Белгороде присяжные оправдали медсестру, которую обвиняли в убийстве мужа. Она ухаживала за ним 20 лет после инсульта

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Коллегия присяжных на слушаниях в Белгородском областном суде единодушно вынесла оправдательный вердикт по делу женщины, которую обвиняли в убийстве парализованного мужа. Она оправдана за отсутствием события преступления.

По версии следствия, женщина задушила супруга в ноябре 2019 года. На тот момент ей было 59 лет, а ее мужу, как сообщала «Комсомольская правда», — 76 лет. Их имен Следственный комитет и суд не раскрывали.

Женщина работала медсестрой и постоянно ухаживала за мужем, который более 20 лет назад перенес инсульт, в результате чего у него парализовало левую часть тела. В ноябре 2019 года его состояние ухудшилось: как говорится в сообщении на сайте суда, он не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, а также «стал раздражительным и свою злость вымещал на супруге».

СК сообщал, что женщина «задушила лежавшего на диване своего супруга, находившегося в беспомощном состоянии». Ей было предъявлено обвинение по статье «убийство человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии» (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ, наказание — от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока).