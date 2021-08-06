Из изолятора в Подмосковье сбежали пятеро подсудимых. Среди них — фигурант дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истра сбежали пятеро подсудимых. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура Московской области.
Источник «Интерфакса» сообщил имена беглецов — Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Николай Тетеря и Александр Мавриди. Последний обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, которого называли «колбасным королем». Он был застрелен из арбалета в 2020 году.
По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал. Одного из сотрудников заподозрили в халатности, из-за которой стал возможен побег, добавил собеседник «Интерфакса».
По информации Baza, побег произошел ночью 6 августа. Пока точно неизвестно, как подсудимым удалось покинуть изолятор. По одной из версий, они просто вышли через заднюю дверь, пишет Baza.