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Из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истра сбежали пятеро подсудимых. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура Московской области.

Источник «Интерфакса» сообщил имена беглецов — Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Николай Тетеря и Александр Мавриди. Последний обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, которого называли «колбасным королем». Он был застрелен из арбалета в 2020 году.

По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал. Одного из сотрудников заподозрили в халатности, из-за которой стал возможен побег, добавил собеседник «Интерфакса».

По информации Baza, побег произошел ночью 6 августа. Пока точно неизвестно, как подсудимым удалось покинуть изолятор. По одной из версий, они просто вышли через заднюю дверь, пишет Baza.

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