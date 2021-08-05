В Саратове арестовали полицейского, подозреваемого в изнасиловании 18-летней женщины в отделе МВД. Ее вызвали туда для «профилактической беседы»

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Ленинский районный суд Саратова арестовал на два месяца 33-летнего полицейского, подозреваемого в изнасиловании 18-летней местной жительницы. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат арестованного Илья Курапов, который не привел других подробностей.

Неназванный источник агентства сообщил, что в отношении полицейского возбудили уголовное дело по об изнасиловании. «По версии следствия, полицейский изнасиловал 18-летнюю девушку в отделе полиции № 4. Обвинение ему пока не предъявлено», — сказал собеседник «Интерфакса».

В конце июля 18-летняя жительница Саратова заявила, что 33-летний лейтенант полиции изнасиловал ее в ночь на 20 июля в городском отделе полиции № 4. Молодая женщина утверждала, что ее вызвали в отдел МВД на профилактическую беседу после ссоры с подругой. Полицейский, как утверждала девушка, избил и изнасиловал ее в помещении, где не было видеокамер.

В Следственном комитете и МВД арест полицейского пока не комментировали.

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Жительница Саратова заявила об изнасиловании в отделе полиции. Туда ее вызвали для «профилактической беседы» после ссоры с подругой

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Жительница Саратова заявила об изнасиловании в отделе полиции. Туда ее вызвали для «профилактической беседы» после ссоры с подругой