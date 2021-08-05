В России с 2023 года запретят устанавливать сотовые станции LTE иностранного производства

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Министерство цифрового развития РФ запретило операторам связи устанавливать базовые станции сотовой связи LTE зарубежного производства, начиная с 2023 года. Об этом глава ведомства Максут Шадаев сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Фактически с 1 января 2023 года на сетях связи операторов наших можно будет поставить российские базовые станции только.

Шадаев отметил, что такое решение приняли при продлении лицензий операторов на связь LTE, которые заканчиваются в сентябре. По его словам, это снизит «зависимость такой критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, снизит санкционные риски». Среди возможных российских производителей базовых станций LTE министр назвал «Ростех» и АФК «Система».

В начале июня Максут Шадаев говорил, что базовые станции следующего поколения мобильной связи 5G также будут российские.

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