СК начал проверку из-за гибели 20 миллионов пчел в Красноярском крае

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Следственный комитет начал проверку по факту массовой гибели пчел в Боготольском районе Красноярского края, сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.

По данным ведомства, речь идет о гибели 20 миллионов пчел. Проверка проводится на предмет нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Соответствующая статья (249 УК РФ) предусматривает наказание до двух лет ограничения свободы.

О массовой гибели пчел в Красноярском крае региональные СМИ пишут с середины июля. В общей сложности от мора пострадали 30-40 пчеловодческих хозяйств, суммарную стоимость только погибших пчел (без учета утерянной прибыли от продажи меда) они оценивали в четыре миллиона рублей.

По мнению пчеловодов, мор произошел из-за того, что местный агрохолдинг «Дары Малиновки» обработал свои поля сильнодействующими химикатами, никого не предупредив об этом. В «Дарах Малиновки» утверждали, что всегда публикуют информацию о проводимых обработках полей удобрениями.

Прокуратура Боготольского района ранее сообщала, что «Дары Малиновки» передали документы о приобретении удобрений и сертификаты на их использование. Ведомство, как и СК, проводит проверку.

Случаи массовой гибели пчел из-за неправильного использования удобрений регулярно происходят в разных регионах России. В 2021 году они были зафиксированы в Башкирии, на Алтае, в Ульяновской области.

Впервые в России уголовное дело из-за гибели пчел было возбуждено в 2019 году в Орловской области. О вынесении какого-либо приговора по этому делу, а также по последующим аналогичным делам не сообщалось.