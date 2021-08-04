Шереметьево стало самым загруженным аэропортом Европы. В топ-10 также вошли Домодедово, Пулково и Внуково

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Московское Шереметьево в июне стало самым загруженным аэропортом Европы, приняв более 2,9 миллиона пассажиров, пишет британская Independent со ссылкой на компанию Air Service One, специализирующейся на исследованиях рынка авиаперевозок.

Второе место занял новый аэропорт Стамбула, открытый в октябре 2018 года, с 2,8 миллиона пассажиров за месяц. На третьем месте разместилось московское Домодедово с 2,44 миллиона пассажиров.

В топ-10 самых загруженных аэропортов в июне также вошли Пулково (Санкт-Петербург) — 1,8 миллиона пассажиров, 4 место, и московское Внуково — 1,7 миллиона пассажиров, 9 место.

На 14-м месте разместился аэропорт Сочи с 1,3 миллиона пассажиров в июне, оказавшийся на строчку выше парижского Орли. Аэропорт Сочи, отмечают авторы исследования, единственный из 15 самых загруженных показал рост пассажиропотока по сравнению с допандемийным июнем 2019 года.

Лондонский Хитроу, который многие годы был самым загруженным в Европе, занял лишь 17-е место. Пассажиропоток в Хитроу, приводит Independent мнение эксперта, еще очень далек от того, каким был до пандемии, несмотря на постепенное снятие ограничений, введенных из-за COVID-19. Собеседник издания даже предположил, что с открытием новейшего аэропорта в Стамбуле Хитроу может никогда не вернуться к прежней загрузке.

Основной пассажиропоток в российских аэропортах, вошедших в список самых загруженных, обеспечивают внутренние перевозки.

Россия, как и многие другие страны мира, закрыла пассажирское авиасообщение с другими странами весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. С лета 2020 года власти РФ поэтапно возобновляют полеты за рубеж, но активно продвигают идею внутреннего туризма.

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