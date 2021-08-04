РБК: больше половины бывших руководителей штабов Навального находятся под следствием или уехали из России

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11 бывших руководителей находятся под следствием, еще восемь уехали из России, 15 человек продолжают заниматься политикой. Об этом сообщает РБК, журналисты которого поговорили с бывшими координаторами штабов и собрали информацию из открытых источников.

Всего, по данным РБК, в России к моменту их роспуска насчитывалось 37 штабов Навального.

В 2020-2021 годах руководители штабов суммарно отбыли 457 дней административных арестов. Дольше всех под арестом находился координатор в Кургане Алексей Шварц — 102 дня. Координаторам назначили штрафы на общую сумму 4,158 миллиона рублей.

Глава архангельского штаба Андрей Боровиков получил два с половиной года колонии по делу о распространении порнографии. Его судили за репост клипа «Pussy» группы Rammstein во «ВКонтакте» в 2014 году.

Бывший руководитель штаба в Москве Олег Степанов и хабаровский координатор Алексей Ворсин находятся под домашним арестом. Бывшего мурманского координатора Виолетту Грудину принудительно госпитализировали для лечения коронавируса, хотя у нее был отрицательный тест.

Сеть штабов Навального была распущена в конце апреля 2021 года — после того, как прокуратура потребовала признать и другие структуры Навального «экстремистскими». Мосгорсуд удовлетворил соответствующий иск 10 июня. 4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассматривает жалобу на это решение.

ФБК — «экстремистская организация»

Структуры Навального признали «экстремистскими». Какие репрессии могут ждать их руководителей, сторонников — и всех нас

ФБК — «экстремистская организация»

Структуры Навального признали «экстремистскими». Какие репрессии могут ждать их руководителей, сторонников — и всех нас

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