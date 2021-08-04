После введения в России новых правил сдачи на водительские права лишь 13% сдали тест с первого раза

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

С 1 апреля, когда в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права, резко сократилось число тех, кому удалось успешно пройти тест с первого раза, пишет «Коммерсант».

С 1 апреля по 20 июля 2021 года, приводит издание статистику МВД, подразделения ГИБДД провели более 1,15 миллиона практических экзаменов в условиях дорожного движения. С первого раза тест сдали более 148 тысяч (13%) кандидатов в водители. Это примерно вдвое меньше, чем в среднем за 2020 год (26%).

По новым правилам проводится единый практический экзамен, а не «площадка» и «город», как было ранее. Во время экзамена такие навыки управления автомобилем, как, например, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве, проверяются в условиях реального движения в городе.

Учебный маршрут держится в секрете, к нему невозможно подготовиться заранее, пишет «Коммерсант», что и стало, по мнению МВД, главной проблемой для сдающих на права.

При этом президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила изданию, что результативность сдачи экзаменов упала прежде всего из-за новой системы выставления оценок. Если раньше суммарно на «площадке» и в «городе» можно было набрать десять штрафных баллов, теперь в ходе единого экзамена — всего пять. Причем, по словам Шутылевой, баллы начисляются за несерьезные ошибки. Она считает, что систему оценок необходимо доработать.

В МВД, в свою очередь, заявили, что в регламент сдачи экзамена будут вноситься поправки, но без «концептуальных изменений». По мнению МВД, нужны лишь «уточнения в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег