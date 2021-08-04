Белорусская бегунья Кристина Тимановская улетела из Токио в Вену. Она сменила рейс в последний момент

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и заставляли вернуться в Беларусь после критики спортивных чиновников, улетела из Токио.

Тимановская должна была сесть на прямой рейс до Варшавы, но в последний момент пересела на самолет до Вены, пишет Japan Today со ссылкой на представителя аэропорта Нарита, откуда улетела белоруска.

Представитель белорусской диаспоры, который поддерживает связь с Тимановской, заявил Reuters, что польские дипломаты изменили ее рейс из соображений безопасности.

По неподтвержденным данным, сопровождавшие Тимановскую сотрудники польского посольства решили сменить рейс из-за того, что самолетом до Варшавы из Токио собирались лететь несколько иностранных журналистов, пишет ТАСС.

1 августа олимпийский комитет Беларуси снял Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио. От спортсменки потребовали вернуться в Беларусь. Приехав в аэропорт Токио, она попросила полицию о помощи.

Обращение Тимановской привлекло внимание прессы и Международного олимпийского комитета. Спортсменка осталась в Японии и получила польскую гуманитарную визу. Ее муж покинул Беларусь.

3 августа белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что после случившегося с Тимановской решила не возвращаться в Беларусь из соображений безопасности. Максимова останется в Германии, где сейчас находится вместе с семьей.

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