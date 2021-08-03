Суд в Екатеринбурге удовлетворил прошение об УДО фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного по делу об убийстве жены — модели Юлии Прокопьевой.

Решение об УДО, сообщили «Интерфаксу» в суде, пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение 10 дней.

Прокуратура, сообщает РИА Новости, возражала против удовлетворения ходатайства Лошагина, указывая, что он так и не признал вину и не извинился перед потерпевшим. Администрация исправительного учреждения, где осужденный отбывает наказание, также возражала против УДО.

Юлия Прокопьева была найдена в августе 2013 года мертвой в лесу. Как установил суд, муж Прокопьевой Дмитрий Лошагин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил жену, вывез ее тело в лес и поджег. Лошагин отрицал причастность к убийству и настаивал на своей невиновности.

Первый раз суд рассмотрел дело Лошагина в 2014 году, тогда фотограф был оправдан. Суд счел, что прямых доказательств его вины в убийстве нет.

Дело направили на новое рассмотрение. В июне 2015 года фотографа приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а в сентябре того же года срок заключения сократили до 9 лет и 10 месяцев. В декабре 2020 года суд заменил Лошагину неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней, что и позволило ему просить об УДО.