Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на финал женского футбольного турнира Олимпиады

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Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена на финал женского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.

В твиттере ФИФА сообщается, что Пустовойтова будет главным арбитром, еще одна россиянка Екатерина Курочкина станет ассистентом арбитра.

В финале женского футбольного турнира встретятся Канада и Швеция. Матч состоится 6 августа.

Анастасия Пустовойтова — судья категории ФИФА. В 2019 году она судила финальный матч женской Лиги чемпионов. Также она стала первой в истории российского футбола женщиной, назначенной арбитром на матч мужских команд.

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