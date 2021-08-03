На месте Байкальского ЦБК планируют построить курорт. Стоимость проекта оценивается в 60 миллиардов рублей

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ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество , собирается построить на месте предприятия курорт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию проекта.

Предполагается, что на площади 1000 гектаров разместятся пятизвездочный санаторно-курортный комплекс, несколько гостиниц разных ценовых сегментов, конгресс-центр, дайвинг-центр, лечебно-реабилитационный комплекс, порты для водного транспорта и вертолетов, а также логистический комплекс.

Строительство этих объектов, а также реализацию развлекательных и инфраструктурных проектов ВЭБ.РФ предварительно оценивает в 60,15 миллиарда рублей. Госкорпорация не исключает, что объем инвестиций может быть и значительно выше заявленного в проекте.

Потенциальные инвесторы, источники финансирования и его параметры пока не определены, добавили в ВЭБ.РФ.

Байкальский ЦБК долгое время считался главным источником загрязнения озера. Много лет защитники природы добивались остановки этого предприятия. ЦБК был закрыт в конце 2013 года.

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